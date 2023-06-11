ضبط مروجين بالرياض وإحباط تهريب الحشيش بالقحمة

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

مهربو القات

كما نفّذت الدوريات البحرية لحرس الحدود في قطاع القحمة عملية أمنية في عرض البحر وقبضت على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (217) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر عبر قارب بحري، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة وجهاز تحديد مواقع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.