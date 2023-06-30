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4 مواطنين و4 يمنيين في قبضة الأمن

ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش في الحدود الشمالية وجازان

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش في الحدود الشمالية وجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهم مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

نظام أمن الحدود

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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