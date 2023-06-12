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تمت إحالتهم للنيابة العامة

ضبط مروجي الإمفيتامين والشبو في الشرقية وجدة وحائل

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
ضبط مروجي الإمفيتامين والشبو في الشرقية وجدة وحائل
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه (68,169) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

مروج بحائل

فيما قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

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