ضبط مروجي الشبو وإحباط تهريب 286 كيلو قات في جازان

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية، في محافظة صبيا بمنطقة جازان لترويجهما (1.7) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تهريب القات

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (286) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.