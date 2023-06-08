ضبط مروج إمفيتامين بجازان وإحباط تهريب حشيش بعسير

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ألقت شرطة محافظة صبيا في منطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وأحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب 102 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الريث، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.