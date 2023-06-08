Icon

كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة Icon وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي Icon اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية Icon وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة Icon برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة Icon ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية Icon الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية Icon شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة Icon عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم الإحالة إلى جهة الاختصاص

ضبط مروج إمفيتامين بجازان وإحباط تهريب حشيش بعسير

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
ضبط مروج إمفيتامين بجازان وإحباط تهريب حشيش بعسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ألقت شرطة محافظة صبيا في منطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب 102 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الريث، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة بالرياض

ضبط مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة بالرياض

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي لنا
آخر الاخبار

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف
وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
حصاد اليوم

وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

حصاد اليوم
ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث
السعودية اليوم

ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات...

السعودية اليوم
لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية لطلبة التعليم
السعودية اليوم

لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية...

السعودية اليوم
الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل انتهاء مبادرة الإعفاء
السعودية اليوم

الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في الجو
غرائب

حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في...

غرائب