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تمت إحالته وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروج بالعيدابي وإحباط تهريب 150 كيلو قات بالعارضة

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
ضبط مروج بالعيدابي وإحباط تهريب 150 كيلو قات بالعارضة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة العيدابي على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته سلاح أبيض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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تهريب القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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