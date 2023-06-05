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تمت إحالته وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروج بالقصيم وإحباط تهريب القات في عسير

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
ضبط مروج بالقصيم وإحباط تهريب القات في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقـة القصيم علـى مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة بيضاء، وهواتف متنقلة، ومبالغ مالية، وجـرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (160) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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