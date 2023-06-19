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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروج مخدرات بحائل وإحباط تهريب قات في عسير

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
ضبط مروج مخدرات بحائل وإحباط تهريب قات في عسير
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة

مهربو القات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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