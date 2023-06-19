المرصد الحضري لمنطقة القصيم ينتهي من إجراءات المسح الميداني ضبط مروج مخدرات بحائل وإحباط تهريب قات في عسير الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا طقس مستقر خلال موسم الحج ودرجات الحرارة تصل لـ 45 ضبط 61 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي توقيع 24 اتفاقية في منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي المياه الوطنية تنفذ 3 مشاريع جديدة بالدمام والجبيل وحفر الباطن إنقاذ حياة حاج إندونيسي من انفجار بالمعدة لقطات من الأجواء.. الضباب يعانق مرتفعات عقبة الصماء وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.