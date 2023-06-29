Icon

مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية Icon النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا Icon ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن Icon السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء Icon بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر Icon الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى Icon السفير الأمريكي: نتواصل مع السلطات بالمملكة للتحقيق في حادث جدة وشكرًا للأمن السعودي Icon تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر ! Icon الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي Icon ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. وسيلة تواصل عريقة رسّخها قادة السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
تطبيق النظام بحق العاملين

ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة حفر الباطن مساء أمس الأربعاء بالتعاون مع الدوريات الأمنية مسلخًا عشوائيًا داخل أحواش الأغنام.

تطبيق الإجراءات النظامية

وتم ضبط العمالة التي تدير المسلخ المخالف وطبقت بحقهم الإجراءات اللازمة وفقًا للنظام.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح تنظيم موسم حج 1444

الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح تنظيم موسم حج 1444

الأحساء تسجل درجة الحرارة الأعلى اليوم في السعودية

الأحساء تسجل درجة الحرارة الأعلى اليوم في السعودية

ووجه المكتب المواطنين إلى المسلخ المركزي وأهميته الصحية والتوعية بالأضرار الصحية الناتجة من الذبح في الأماكن العشوائية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لمكافحة كورونا
العالم

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية...

العالم
استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل 45 كم/ساعة
السعودية اليوم

استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل...

السعودية اليوم
صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا
السعودية اليوم

صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا

السعودية اليوم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره
غرائب

قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر...

غرائب
واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
العالم

واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على...

العالم
تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية
السعودية اليوم

تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات...

السعودية اليوم
لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد
الرياضة

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال...

الرياضة