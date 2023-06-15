ضبط مقيم روج لحملات حج وهمية عبر مواقع التواصل

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية.