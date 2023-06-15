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إحالة لجهة الاختصاص

ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية السورية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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