ضبط مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة بالرياض

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر.
وحسب بيان الأمن العام، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.