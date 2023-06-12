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تم إحالته للجهات المختصة

ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الإثيوبية لمخالفته نظام البيئة بتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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