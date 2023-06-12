ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الإثيوبية لمخالفته نظام البيئة بتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.