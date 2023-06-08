ضبط مقيم لتلويثه وسط بيئي في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الإريترية لمخالفته نظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، موضحة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.