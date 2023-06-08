ضبط مقيم لتلويثه وسط بيئي في تبوك

كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الإريترية لمخالفته نظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، موضحة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.