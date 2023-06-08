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تم إحالته للجهات المختصة

ضبط مقيم لتلويثه وسط بيئي في تبوك

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
ضبط مقيم لتلويثه وسط بيئي في تبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الإريترية لمخالفته نظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، موضحة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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