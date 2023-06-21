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ظهر أحدهما متنكرًا بزي نسائي

ضبط مقيم ومواطن لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي بمكة المكرمة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
ضبط مقيم ومواطن لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم ومواطن ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسيئان لمقيم، بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي أثناء وجودهما في مركبة، وتوثيق فعلهما ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الإحالة إلى المحكمة المختصة

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن ظهور شخصين في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال قيامهما بالإساءة لأحد الوافدين وذلك بظهور أحدهما متنكراً بزي نسائي أثناء تواجدهما في المركبة، وتوثيق فعلهما ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

وصدر أمر النائب العام بالقبض على المذكورين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو حقوق الآخرين أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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