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إحالة إلى جهة الاختصاص

ضبط مقيم ومواطن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بالقنفذة والرياض

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
ضبط مقيم ومواطن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بالقنفذة والرياض
المواطن - واس

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ألقت شرطة محافظة القنفذة القبض على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه (199) كيلوجرامًا من القات المخدر مخفية داخل مركبة لنقل البضائع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة ناريّة وذخيرة حيّة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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