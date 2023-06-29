ضبط مواطنين لترويجهما الإمفيتامين في عسير

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قبضت شرطة منطقة عسير من خلال إدارة التحريات والبحث الجنائي على مواطنين في مدينة أبها لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.
وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.