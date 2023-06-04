ضبط مواطن أساء لإحدى المناطق وأثار النعرات القبلية

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لإساءته لإحدى المناطق السعودية خلال مشاركته في مساحة صوتية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره محتوى من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لإساءته لإحدى المناطق في أحد مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/5thUVfhus9
— الأمن العام (@security_gov) June 3, 2023