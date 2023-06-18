ضبط مواطن لترويجه الإمفيتامين بالجوف

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته بندقية هوائية وذخيرة حية ومنظار وجهاز اتصال لاسلكي ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.