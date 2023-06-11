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كانت مخبأة في مركبة

ضبط مواطن لتهريبه القات في جازان

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
ضبط مواطن لتهريبه القات في جازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (98) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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