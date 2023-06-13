إحباط تهريب 260 كجم من القات بجازان ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد فيضانات تركيا تربك المدن وتغرق الشوارع استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار جماهير الأهلي المصري تُغير اسم ملعب مركب محمد الخامس ! لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول في سبت العلاية الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم المخدرات في الشرقية وعسير الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا السعودية للاستثمار الصناعي تحول 1.05 مليار ريال من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية التشادية في محافظة صبيا بمنطقة جازان، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيم على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية، وهواتف متنقلة، ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.