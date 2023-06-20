ضبط 3 مواطنين لترويج الحشيش بمكة المكرمة بداية فصل الصيف 2023 فلكيًا غدًا 14 ألف رحلة برية تنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة جافي يتعرض لصافرات استهجان في حفل تتويج منتخب إسبانيا السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضبط وافد ومقيم لترويجهما أقراصًا محظورة في جدة وصول 332 حاجًا يمثلون طلائع ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين انطلاق النسخة الثانية من واحة الإعلام بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد 14 خدمة إلكترونية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، بمحافظة جدة؛ لترويجهما أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.