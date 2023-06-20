ضبط وافد ومقيم لترويجهما أقراصًا محظورة في جدة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، بمحافظة جدة؛ لترويجهما أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.