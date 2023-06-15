وليد الفراج: فهد بن نافل رئيس يليق بـ الهلال ضبط 1361 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة باكورة مهرجانات جادة الإبل تنطلق من تبوك توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق بداية الثاني زميل لوكا مودريتش على رادار الهلال وكالات حكومية أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا الفريق اليحيى يتابع سير العمل بجوازات منفذ الوديعة جماهير الأهلي تفضل التعاقد مع رياض محرز عن حمدالله
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1361 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.