ضبط 14 مخالفة توطين وظائف بنجران

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على منافذ بيع الحلويات والمعجنات بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.

وقامت اللجنة بزيارة 40 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما حصرت 14 فرصة وظيفية في القطاع جاري شغلها بالسعوديين.