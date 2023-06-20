لقطات مروعة لحريق أكبر الملاهي في ألمانيا شروط تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي تفاصيل تصميم معرض الرياض إكسبو 2030 رئيس أهل الحديث بالهند: السعودية تقدم جهودًا جبارة لخدمة الحجاج خالد بن سلمان يهنئ الشيخ أحمد الصباح السعودية تخصص 7.8 مليار دولار لاستضافة إكسبو 2030 الرياض جاهزة لاستضافة إكسبو 2030 بملف تنافسي متكامل ريما بنت بندر: السعودية ستصدر تأشيرة دخول خاصة بإكسبو 2030 ضبط 14 مخالفة توطين وظائف بنجران بدء إصدار تصريح ذبح الأضاحي في المدينة المنورة
نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على منافذ بيع الحلويات والمعجنات بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.
وقامت اللجنة بزيارة 40 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما حصرت 14 فرصة وظيفية في القطاع جاري شغلها بالسعوديين.