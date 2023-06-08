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ضمن الحملة الميدانية للمرور

ضبط 1559 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٠ مساءً
ضبط 1559 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1559 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

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ضبط المخالفات

وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

 

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