ضبط 1559 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1559 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.