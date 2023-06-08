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وقف أصحابها في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المرور السعودي ضبط 1559 مركبة مخالفة بمختلف أماكن المملكة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

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ضبط المركبات المخالفة

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف أماكن المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، حسبما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرصد الآلي

على صعيد آخر، فعل المرور قبل أيام الرصد الآلي لضبط المركبات المخالفة.

وأوضح المرور، أن المخالفات تشمل عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن بالطريق المتعدّد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

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