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عقوبتها غرامة لـ3000 ريال

ضبط 3 مخالفين لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
ضبط 3 مخالفين لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة، مواطنين، ومقيم من الجنسية السودانية، لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة بمنطقة عسير.

عقوبة المخالفة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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