ضبط 3 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين والحشيش بالرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسيتين الفلسطينية والسودانية بمنطقة الرياض لترويجهم (133,008) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم مجوهرات ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.