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إحالة إلى النيابة العامة

ضبط 3 مواطنين لترويجهم الحشيش والأقراص الممنوعة بالشرقية

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
ضبط 3 مواطنين لترويجهم الحشيش والأقراص الممنوعة بالشرقية
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم (12.9) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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