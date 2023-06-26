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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات في الرياض وعسير

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات في الرياض وعسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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مروجو الرياض

كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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