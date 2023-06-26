ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات في الرياض وعسير جدة تحتضن كأس العالم للأندية في ديسمبر مودريتش مستمر مع الريال حتى 2024 أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 ريال في محافظة حقل حالة تأهب وجاهزية لبث ترجمة خطبة عرفة من مسجد نمرة غدًا أمن المنشآت تدعو الحجيج للالتزام بالتصاريح والجداول الزمنية لصعود القطار سعود الطبية للأهالي: هيئوا أطفالكم نفسيًا لمشهد ذبح الأضاحي انتعاش الأسواق الشعبية بجازان مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك تفاصيل عرض الأهلي لـ فيرمينو عقار الإسكندرية المنهار.. عمليات الإنقاذ تتواصل
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.