ضبط 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملات الحج الوهمية

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية وعرض خدمات في تسكين في فنادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

حملات الحج الوهمية

ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.