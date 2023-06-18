وضع الشخص غير المستقل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 ضبط 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملات الحج الوهمية طريقة التسجيل في ساند 1444 للعاطلين عن العمل وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد قبل التوقيع تركيب نظام تجريبي لتتبع محطة الفضاء عند مرورها فوق حائل موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 المتوقع موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان المدة الزمنية لقضاء طواف القدوم موسم حج 1444 هـ
ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية وعرض خدمات في تسكين في فنادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
🎥 | شرطة العاصمة المقدسة تقبض على (3) وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية وعرضهم لخدمات تسكين في فنادق#بسلام_آمنين pic.twitter.com/qoi5ACc6dK
— الأمن العام (@security_gov) June 18, 2023