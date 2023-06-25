ضبط 4 يمنيين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين في صامطة

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين في محافظة صامطة، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مهربي الحشيش

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.