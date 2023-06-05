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بحوزة مواطن مخالف لنظام البيئة

ضبط 43 كائنًا فطريًا ومفترسًا بعضها مهدد بالانقراض في الرياض

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
ضبط 43 كائنًا فطريًا ومفترسًا بعضها مهدد بالانقراض في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه (43) كائنًا فطريًا ومفترساً بعضها مهدد بالانقراض دون ترخيص بمنطقة الرياض، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات الفطرية إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقلها إلى مركز الإيواء، مؤكدة أن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريالٍ والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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