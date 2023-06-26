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غرامة تصل لـ 500 ريال

ضبط 45 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
ضبط 45 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (45) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (39) مواطنًا، ومواطن خليجيي، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي بلغت (994) متنًا من الإبل، و(100) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

عقوبة مخالفة الرعي

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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