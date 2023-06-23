أهم بروتوكولات تحقيق الأمن السيبراني في الشبكات ضبط 5868 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مكة المكرمة مدير الأمن العام: لن نسمح بأي ظواهر تؤثر على أمن وسلامة الحجاج الهلال يتفاوض مع باولو فونسيكا ضبط 4 مواطنين لترويجهم مواد الإمفيتامين والشبو بالقصيم نيمار يُعلق على احتمالية تدريب أنشيلوتي للبرازيل صدور تنظيم وكالة الفضاء السعودية والعمل به من اليوم مدير الأمن العام : ضبط 83 حملة حج وهمية في مكة المكرمة تسخير منظومة الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات حج 1444 هـ الهلال يعرض على برناردو سيلفا 80 مليون إسترليني
أكد مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي، أنه تم ضبط 5868 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مكة المكرمة.
وأضاف البسامي خلال مؤتمر صحفي اليوم لاستعراض الخطط الأمنية لموسم الحج لهذا العام 1444 هـ، أنه تم ضبط 9 ناقلين لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشيرًا إلى أنه ستطبق بحقهم العقوبة النظامية.
على صعيد آخر، أعلن مدير الأمن العام ضبط أكثر من 83 حملة وهمية في مكة المكرمة خلال موسم الحج.
وأشار الفريق البسامي خلال مؤتمر صحفي الآن، إلى أن الخطط الأمنية لموسم الحج هذا العام تضمنت رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.
تكثيف الكوادر الميدانية
وتابع: كما تضمنت هذه الخطة تكثيف الكوادر الميدانية بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة السرقة وأي ظواهر سلبية قد تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
🎥 | معالي مدير الأمن العام : تم ضبط (9) ناقلين لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية وستطبق بحقهم العقوبة النظامية، كما تم ضبط (5868) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مكة المكرمة.
#بسلام_آمنين pic.twitter.com/5pNYx57mrj
— الأمن العام (@security_gov) June 23, 2023