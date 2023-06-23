أكد مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي، أنه تم ضبط 5868 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مكة المكرمة.

ضبط 9 ناقلين

وأضاف البسامي خلال مؤتمر صحفي اليوم لاستعراض الخطط الأمنية لموسم الحج لهذا العام 1444 هـ، أنه تم ضبط 9 ناقلين لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشيرًا إلى أنه ستطبق بحقهم العقوبة النظامية.

على صعيد آخر، أعلن مدير الأمن العام ضبط أكثر من 83 حملة وهمية في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

جاهزية تامة

وأشار الفريق البسامي خلال مؤتمر صحفي الآن، إلى أن الخطط الأمنية لموسم الحج هذا العام تضمنت رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

تكثيف الكوادر الميدانية

وتابع: كما تضمنت هذه الخطة تكثيف الكوادر الميدانية بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة السرقة وأي ظواهر سلبية قد تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.