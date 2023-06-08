ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، (4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، ومواطنًا، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (73) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.