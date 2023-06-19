Icon

المرصد الحضري لمنطقة القصيم ينتهي من إجراءات المسح الميداني Icon ضبط مروج مخدرات بحائل وإحباط تهريب قات في عسير Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا Icon طقس مستقر خلال موسم الحج ودرجات الحرارة تصل لـ 45 Icon ضبط 61 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon توقيع 24 اتفاقية في منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي Icon المياه الوطنية تنفذ 3 مشاريع جديدة بالدمام والجبيل وحفر الباطن Icon إنقاذ حياة حاج إندونيسي من انفجار بالمعدة Icon لقطات من الأجواء.. الضباب يعانق مرتفعات عقبة الصماء Icon وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 61 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
ضبط 61 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (61) مخالفًا لنظام البيئة، (53) مواطنًا، ومواطنين خليجيين، و(6) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1681) متنًا من الإبل، و(140) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

عقوبة مخالفات رعي

‎وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفات رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

قد يهمّك أيضاً
صفقة الغولف السعودية لقنت بايدن درسًا لن ينساه

صفقة الغولف السعودية لقنت بايدن درسًا لن ينساه

ارتفاع أرباح “سايكو” إلى 8.1 مليون ريال

ارتفاع أرباح “سايكو” إلى 8.1 مليون ريال

الإبلاغ

‎وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم