ضبط 65 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 65 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية دون ترخيص.

كما ضبطت 23 مخالفًا لرعيهم 610 متون من الإبل و80 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وتم إلقاء القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية.

استغلال الرواسب

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 48 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

كما تم ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين، وتم ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.