ضبط 72 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ضبط 72 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي سيطرت على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.
كما ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.
وألقت القوات القبض على 59 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1134 متنًا من الإبل و750 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
كما ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 8 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 9 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
وضبطت مخالفين لنظام البيئة يعملان على آليتين استخدمتا في استغلال الرواسب دون ترخيص.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (72) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/twwaQc8dkx
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 4, 2023