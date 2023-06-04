Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها إشعال النار في الغطاء النباتي

ضبط 72 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
ضبط 72 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ضبط 72 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي سيطرت على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
والد ميسي: ليونيل يرغب في العودة لبرشلونة

والد ميسي: ليونيل يرغب في العودة لبرشلونة

الشعر العربي يخلد المكان والزمان

الشعر العربي يخلد المكان والزمان

كما ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

وألقت القوات القبض على 59 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1134 متنًا من الإبل و750 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استغلال الرواسب

كما ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 8 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 9 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وضبطت مخالفين لنظام البيئة يعملان على آليتين استخدمتا في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم