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إقبال متزايد من الحجاج على الأسواق لشراء احتياجاتهم

ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار مقبولة في متناول الجميع

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار مقبولة في متناول الجميع
المواطن - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

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رصدت صحيفة “المواطن” أراء المواطنين حول أسعار المبيعات في أسواق مكة المكرمة، والتي جاءت متوسطة ومقبولة وفي متناول الجميع، لاسيما بالنسبة للحجاج الذين يتوافدون لشراء احتياجاتهم تزامنًا مع انطلاق موسم الحج لهذا العام.

وأوضح أحد المواطنين، أن هناك تحسنًا في موسم هذا العام عما كان وقت فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأسعار متوسطة ومقبولة في أسواق مكة وفي متناول الجميع حيث يقبل عليها العديد من الحجاج.

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فيما أشارت إحدى العراقيات إلى أن الأجواء طيبة بالنسبة لها كعراقية، نافية حدوث أي استغلال بالإضافة لجودة البضائع ما دفعها للشراء أكثر من مرة.

فيما أشادت مواطنة أخرى بالأسعار والتي جاءت مقبولة وفي متناول الجميع.

 

 

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