ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار مقبولة في متناول الجميع الزمالك يرغب في ضم عمر السومة تفاصيل عقد كاليدو كوليبالي مع الهلال لقطات لانشطار سيارة بالطول لنصفين بشيكاغو الأمريكية الشباب يحسم مصير انتقال حسان تمبكتي إلى الاتحاد أو الهلال صفقة روبن نيفيز تتفوق على بنزيما ورونالدو بالقيمة التسويقية الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًّا للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم 151 ألف مسافر خلال يوم واحد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أول ظهور لـ أحمد حجازي بعد إصابته وصول أُول طلائع الحجاج عبر قطار الحرمين السريع
رصدت صحيفة “المواطن” أراء المواطنين حول أسعار المبيعات في أسواق مكة المكرمة، والتي جاءت متوسطة ومقبولة وفي متناول الجميع، لاسيما بالنسبة للحجاج الذين يتوافدون لشراء احتياجاتهم تزامنًا مع انطلاق موسم الحج لهذا العام.
وأوضح أحد المواطنين، أن هناك تحسنًا في موسم هذا العام عما كان وقت فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأسعار متوسطة ومقبولة في أسواق مكة وفي متناول الجميع حيث يقبل عليها العديد من الحجاج.
فيما أشارت إحدى العراقيات إلى أن الأجواء طيبة بالنسبة لها كعراقية، نافية حدوث أي استغلال بالإضافة لجودة البضائع ما دفعها للشراء أكثر من مرة.
فيما أشادت مواطنة أخرى بالأسعار والتي جاءت مقبولة وفي متناول الجميع.