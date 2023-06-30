ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها

عبر ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن مشاعرهم تجاه المملكة وقيادتها، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، من خلال الشعر والإنشاد.

ضيوف برنامج خادم الحرمين

وعد محمد حسن، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة، الحاصل على المركز التاسع في مسابقة عطر الكلام، أن استضافته ضمن البرنامج من أكبر وأثمن العطايا التي تلقاها، إذ كان حلم حياته أن يحج ويسعى إلى بيت الله الحرام.

ورفع حسن جزيل الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأردف منشدًا:

هذا المليك الذي بالروح نفديه

وولي عهد عشقنا كل ما فيه

عرَّابنا .. هذا الحبيب الغالي

هو قامة في ساحة الأبطال

سيف العروبة ملهم ومؤيد

وولي عهد الأمتين محمد

فعليك من عين الإله عناية

وكرامة وسلامة وهداية

بدوره رفع أحمد درويش، الحاصل على المركز العاشر في مسابقة عطر الكلام، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة لهم كضيوف في البرنامج خصوصًا ولحجاج بيت الله الحرام عمومًا تفوق الخيال.

وأنشد درويش في حب المملكة العربية السعودية وقادتها، قائلًا:

حفظ الإله لنا سلمان من ضرّ

وولي عهدٍ سراج الخير والبر

سلمان يجمع أهل الله في بلد

فيه المكارم فيه الجود بالخير

لله در ولي العهد أكرمنا

فلكم وجدنا بهذا الروض من بشر

فالله يحفظ من قد جاء ذكرهم

دنيا وأخرى بيوم الحشر والنشر.