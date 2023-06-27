ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات مطبوعات رقمية للحجاج بأكثر من 40 لغة عالمية مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر بمشعر عرفات مجلس الجمعيات الأهلية: بلاغات للنيابة العامة ضد المسيئين مدير الأمن العام يتابع خطط التصعيد لمشعر عرفات ضيوف الرحمن في صعيد عرفات: أكف للسماء وألسنة تلهج بالدعاء رذاذ الماء البارد يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات مشهد مهيب لضيوف الرحمن في صعيد عرفات لقطات جوية ترصد انسيابية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات
استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة حول العالم في المخيمات بصعيد عرفات الطاهر وسط أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مختلف القطاعات.
وجنّدت وزارة الشؤون الإسلامية كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكاناتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج، الذي تشرف عليه الوزارة، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وفق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.
وعبّر عدد من ضيوف البرنامج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام و عناية بالحجاج والحرمين الشريفين.