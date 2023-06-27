Icon

ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات Icon طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات Icon مطبوعات رقمية للحجاج بأكثر من 40 لغة عالمية Icon مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر بمشعر عرفات Icon مجلس الجمعيات الأهلية: بلاغات للنيابة العامة ضد المسيئين Icon مدير الأمن العام يتابع خطط التصعيد لمشعر عرفات Icon ضيوف الرحمن في صعيد عرفات: أكف للسماء وألسنة تلهج بالدعاء Icon رذاذ الماء البارد يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات Icon مشهد مهيب لضيوف الرحمن في صعيد عرفات Icon لقطات جوية ترصد انسيابية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 لأداء الركن الأعظم من أركان الحج

ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة حول العالم في المخيمات بصعيد عرفات الطاهر وسط أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مختلف القطاعات.

قد يهمّك أيضاً
حاج تونسي: السعودية تتفوق عالميًا بالتنظيم المدهش والدقيق للحج

حاج تونسي: السعودية تتفوق عالميًا بالتنظيم المدهش والدقيق للحج

أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي

أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي

تقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج

وجنّدت وزارة الشؤون الإسلامية كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكاناتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج، الذي تشرف عليه الوزارة، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وفق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.

وعبّر عدد من ضيوف البرنامج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام و عناية بالحجاج والحرمين الشريفين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون مع الرياض
السعودية اليوم

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون...

السعودية اليوم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة خلال 2023
السعودية اليوم

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة...

السعودية اليوم
وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل عام 2024م
أخبار رئيسية

وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل...

أخبار رئيسية
حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان حقق أمنيتي الوحيدة
السعودية اليوم

حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان...

السعودية اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص...

أخبار أمنية
قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي
السعودية اليوم

قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في...

السعودية اليوم