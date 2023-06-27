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نُقلت لهم عبر أنظمة صوتية بمشعر عرفات

ضيوف برنامج خادم الحرمين يشهدون خطبة يوم عرفة في مقر سكنهم

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
ضيوف برنامج خادم الحرمين يشهدون خطبة يوم عرفة في مقر سكنهم
المواطن - واس

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شهد حجاج بيت الله من ضيوف “برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة”، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، خطبة يوم عرفة التي ألقاها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بمسجد نمرة ، ونقلت لهم عبر أنظمة صوتية في مقر سكنهم بمشعر عرفات.

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الاستماع لخطبة عرفة

ثم صلى حجاج بيت الله من ضيوف البرنامج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مخيمهم، بعد أن استمعوا إلى الخطبة وسط أجواء من الطمأنينة والسكينة، وذلك في مقر المصلى للرجال، كما تم نقل الخطبة صوتيا للنساء في مقر مصلاهن.
 

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