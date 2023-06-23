ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون العمرة بعد اكتمال وصولهم لمكة المكرمة

أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، مناسك العمرة بعد اكتمال وصولهم إلى مكة المكرمة والبالغ عددهم 1300 حاج وحاجة من 90 دولة من مختلف قارات العالم، وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وصول الحجاج إلى مكة المكرمة

وكما أدى المستضافون اليوم صلاة الجمعة في مكة المكرمة وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير ورشاد، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم على الخير والهدى.

وعبّر الضيوف عن جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيّدهما الله- على استضافتهم ضمن هذا البرنامج المبارك، لأداء فريضة الحجّ، منوهين بما قدم لهم من خدمات مميزة في مكة المكرمة وعدد من البرامج المتنوعة.

ونوهوا بعناية ورعاية المملكة بالإسلام والمسلمين حيث تقدم لهم كل أنواع الدعم والمساعدات، مزجين شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ولكافة العاملين بالبرنامج على حسن استقبالهم وضيافتهم خلال إقامتهم بالمملكة.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة وتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين، حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة.