طائرات الأمن تراقب الميدان بمكة والمشاعر المقدسة

وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” استعدادات حكومة خادم الحرمين الشريفين لموسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال مرافقة طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

طائرات الأمن تراقب الميدان

وتحلق طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة على مدار أيام الحج لمراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية وتقديم الخدمات الإسعافية والإنقاذ والإطفاء، مع تقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية في الميدان والمسارعة في تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية ورصد الحجاج غير النظاميين، إلى جانب نقل الصورة الحية للحج من سماء المشاعر للعالم وبثها عبر القنوات والمواقع المختلفة.

خبرات طيران الأمن

ويتمتع منسوبو طيران الأمن بخبرات متراكمة وقدرات عالية في الاستشعار الأمني لأي ظرف أمني والتعامل السريع مع أي حدث، محلّقين بشغف وطني في طلعات جوية متوالية تغطي سماء المشاعر المقدسة من مطلع ذي الحجة إلى أن يختتم ضيوف الرحمن حجهم بوداع البيت العتيق وإكمال نسكهم، وعيون الأمن ترعاهم بعد حفظ الله تعالى لهم.