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وسط جهود متواصلة للقطاعات الأمنية المشاركة في الحج

طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ صباحاً
طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات
المواطن - فريق التحرير

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واصلت الجهات الأمنية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، إشرافها ومتابعتها لحركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات، لتأدية الركن الأعظم للحج.

ونشرت “قناة الإخبارية” مقطعًا مصورًا لطائرة مروحية، وهي تتابع حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات، والتأكد أنها تتم بكل يسر وسلاسة.

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جهود أمنية متواصلة

من جهته، نوه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالجهود التي يبذلها منسوبو الجهات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1444هـ.

وأكد وزير الداخلية خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالحج وقيادات قوات أمن الحج في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة، أن جهود الجهات الأمنية في الوزارة والجهات العسكرية في وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، أسهمت بفضل الله في نجاح مراحل الخطط الأمنية التي تم تنفيذها حيث لم يسجل أي حالة قد تعكر صفو حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى مكة المكرمة حتى نهاية يوم التروية.

ووجه وزير الداخلية بمواصلة الجهود الأمنية خلال الفترة المقبلة، حتى يعود الحجاج إلى أوطانهم، وقد أتموا نسكهم بكل طمأنينة ويسر.

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