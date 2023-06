طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا

اضطرت طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، للهبوط اضطراريًّا بالأراضي الروسية، بعدما تعرضت لعطل مفاجئ بالهواء، فيما أرسلت شركة الطيران الهندية طائرة بديلة لنقل الركاب الذين كانوا متجهين إلى سان فرانسيسكو.

وكانت الطائرة الهندية تحمل مئات الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة، إلا أن قائد طائرتهم لجأ إلى الهبوط اضطراريًّا في محيط الأراضي الروسية.

وأرسلت شركة الطيران الهندية، طائرة أمس الأربعاء، لنقل الركاب الذين وجدوا أنفسهم في خضم التوترات الجيوسياسية حول المجال الجوي الروسي الذي أججته الحرب في أوكرانيا.

وأثار قرار الهبوط في الأراضي الروسية انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال طيران الهند في بيان: إن الرحلة AI173 غادرت من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء الماضي وعلى متنها 216 راكبًا و16 من أفراد الطاقم، ولكنهم وجدوا مشكلة فنية في إحدى محركاتها.

وقالت شركة الطيران: إنه تم تحويل مسار الرحلة إلى مدينة ماجادان الساحلية، حيث تمكنت من الهبوط بسلام. وقالت شركة طيران الهند: إن السلطات المحلية في المطار قدمت “كل التعاون والدعم فور وصول الرحلة”.

وأضاف بيان شركة الطيران “أنها بذلت محاولات صادقة لإيواء الركاب في الفنادق المحلية بمساعدة السلطات الحكومية المحلية، وأن الركاب نُقلوا في النهاية إلى أماكن إقامة مؤقتة”.

UPDATE: FERRY FLIGHT TO MAGADAN AIRBORNE

Our ferry flight AI195 from Mumbai (BOM) to Magadan, Russia (GDX) is now airborne, and is expected to arrive at GDX at 0630 Hours (local time) on 08 June 2023.

An Air India team is on board the flight to provide any support that the… pic.twitter.com/oIwrqrF3po

— Air India (@airindia) June 7, 2023