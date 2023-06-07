Icon

إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية Icon النموذج السعودي في الأمن السيبراني محرك فاعل على المستوى الدولي Icon لقطات لأول مصنع نسائي لإنتاج الفحم في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد انتقاله للاتحاد رسميًا

طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سافر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى السعودية، استعدادًا لبدء مشواره رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كريم بنزيما يسافر

ونشر كريم بنزيما صورة له في الطائرة، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، معلنًا سفره إلى السعودية، والاستعداد مع فريقه الجديد الاتحاد.

قد يهمّك أيضاً
منظومة التنمية تحفز الاقتصاد الوطني وتعتمد تمويلًا ودعمًا بـ30 مليار ريال

منظومة التنمية تحفز الاقتصاد الوطني وتعتمد تمويلًا ودعمًا بـ30 مليار ريال

كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر والفتح

كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر والفتح

كريم بنزيما
بنزيما عبر انستقرام

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

ولعب كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وقدم مستوى مميزًا؛ ليكون من أبرز اللاعبين في تاريخ المرينغي، ونجح في التتويج بأكثر من 20 بطولة.

Benzema
بنزيما – المصدر @ittihad

صراع مع رونالدو

ويشهد الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما المنضم حديثًا لصفوف الاتحاد.

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما
رونالدو وبنزيما

وسبق أن لعب كريستيانو رونالدو وبنزيما معًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2018، وشكلا ثنائية تاريخية، وساهما في تتويج المرينغي بالعديد من البطولات.

وقاد بنزيما ورونالدو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لحصد 15 بطولة، وهي؛ دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ولقبين لكل من؛ الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي.

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما
رونالدو وبنزيما

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم