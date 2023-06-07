طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية

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سافر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى السعودية، استعدادًا لبدء مشواره رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.
ونشر كريم بنزيما صورة له في الطائرة، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، معلنًا سفره إلى السعودية، والاستعداد مع فريقه الجديد الاتحاد.
ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.
ولعب كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وقدم مستوى مميزًا؛ ليكون من أبرز اللاعبين في تاريخ المرينغي، ونجح في التتويج بأكثر من 20 بطولة.
ويشهد الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما المنضم حديثًا لصفوف الاتحاد.
وسبق أن لعب كريستيانو رونالدو وبنزيما معًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2018، وشكلا ثنائية تاريخية، وساهما في تتويج المرينغي بالعديد من البطولات.
وقاد بنزيما ورونالدو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لحصد 15 بطولة، وهي؛ دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ولقبين لكل من؛ الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي.