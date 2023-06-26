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طابور من حافلات الحجاج متجهة إلى مشعر عرفات Icon تفويج 40% من الحجاج إلى مشعر عرفة مباشرة Icon المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون Icon اكتمال استعدادات مشعر عرفات لاستقبال الحجاج Icon مهمات أمنية وإنسانية لـ الشرطة العسكرية الخاصة لضمان سلامة الحجاج Icon وزير الصحة يتفقد مستشفى القوات المسلحة الميداني في مشعر عرفه Icon 5 حركات مختلفة لقطار المشاعر بناء على مناسك الحج Icon تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة في الـ 8 مساءً Icon صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية Icon نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف القدوم بانسيابية وبدون اختناقات Icon

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مع بدء التفويج من منى

طابور من حافلات الحجاج متجهة إلى مشعر عرفات

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
طابور من حافلات الحجاج متجهة إلى مشعر عرفات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، طابورًا من الحافلات التي تحمل الحجاج متجهة إلى مشعر عرفات.

موعد التفويج لـ عرفه

ويبدأ تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفه اليوم الاثنين من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ6 من صباح الغد الثلاثاء.

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وقال مراسل قناة “الإخبارية”، إنه سيتم تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات اليوم عند الساعة 8 مساءً، ومن المفترض ألا يتواجد أحد من ضيوف الرحمن في مشعر منى عند الساعة الـ7 صباحًا.

ويتم التفويج من مشعر منى إلى عرفه عبر طريقتين هما قطار المشاعر والحافلات التي تنقل الحجاج.

وذكرت قناة “الإخبارية”، أن يوم غد سيتم تفويج 40% من أعداد الحجاج إلى عرفات بشكل مباشر دون المرور بمشعر منى وذلك بهدف تخفيف الزحام وخلق طريقة ميسرة للحجاج عبر عدم تكدسهم في محطات القطارات والحافلات والطرقات.

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