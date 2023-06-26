طابور من حافلات الحجاج متجهة إلى مشعر عرفات تفويج 40% من الحجاج إلى مشعر عرفة مباشرة المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون اكتمال استعدادات مشعر عرفات لاستقبال الحجاج مهمات أمنية وإنسانية لـ الشرطة العسكرية الخاصة لضمان سلامة الحجاج وزير الصحة يتفقد مستشفى القوات المسلحة الميداني في مشعر عرفه 5 حركات مختلفة لقطار المشاعر بناء على مناسك الحج تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة في الـ 8 مساءً صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف القدوم بانسيابية وبدون اختناقات
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، طابورًا من الحافلات التي تحمل الحجاج متجهة إلى مشعر عرفات.
ويبدأ تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفه اليوم الاثنين من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ6 من صباح الغد الثلاثاء.
وقال مراسل قناة “الإخبارية”، إنه سيتم تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات اليوم عند الساعة 8 مساءً، ومن المفترض ألا يتواجد أحد من ضيوف الرحمن في مشعر منى عند الساعة الـ7 صباحًا.
ويتم التفويج من مشعر منى إلى عرفه عبر طريقتين هما قطار المشاعر والحافلات التي تنقل الحجاج.
وذكرت قناة “الإخبارية”، أن يوم غد سيتم تفويج 40% من أعداد الحجاج إلى عرفات بشكل مباشر دون المرور بمشعر منى وذلك بهدف تخفيف الزحام وخلق طريقة ميسرة للحجاج عبر عدم تكدسهم في محطات القطارات والحافلات والطرقات.
شاهد.. طابور من الحافلات تحمل الحجاج متجهة إلى مشعر #عرفات #العربية_في_الحج
عبر:@__Khalid6 pic.twitter.com/CVUrMJrWFs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 26, 2023