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 أثناء تعرضهم لنوبات المرض

طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع
المواطن - فريق التحرير

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كثيرًا ما كانت المضاعفات المفاجئة لنوبات الصرع أخطر من المرض ذاته، حيث قد يصاب المريض بإصابات بالغة جراء السقوط والاصطدام بالأرض أو جراء وجوده وحيدًا في مكان أو موقع لا يوفر له الحماية اللازمة أثناء نوبة الصرع، مما كان يؤرق ويقلق المرضى وذويهم على سلامتهم ويخافون من نتائج هذه النوبات المفاجئة.

إنجاز طالبة بجامعة شقراء

طالبة جامعة شقراء ديمة خالد الحسيني من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، تعمل على تطوير ابتكار لحماية مرضى الصرع من هذه المضاعفات ويساعدهم في أن يحظوا بحياة طبيعية خالية من الخوف والقلق بإذن الله، وحماية ذويهم من القلق المستمر عليهم من خلال قبعة ذكية يمكنها التنبؤ بنوبة الصرع قبل حدوثها بدقائق معدودة وتنبيه الأجهزة المتصلة بها، مما يتيح المجال للمريض وذويه لاتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لها وتجنب الاصطدام والسقوط.

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أهم أهداف الابتكار

يهدف الابتكار الذي تعمل على تطويره الطالبة ديمة الحسيني، لحل المشاكل النفسية والجسدية المرتبطة مع نوبات الصرع، بدايةً بتضمين جهاز wireless headband EEG الذي يحتوي على تقنية الـ Bluetooth ويعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن يمتد عمرها لأكثر من ٢٠ ساعة ، حيث يقيس الجهاز ٥ مناطق بالدماغ وتم اختباره من الشركة المصنعة له وأظهر فعاليته في قياسات الدماغ بصفاء عالٍ وبالوقت الحقيقي.

وعند تمكين الجهاز ليقيس الموجات الكهرومغناطيسية ويتنبأ بحدوثها قبل عدة دقائق، سيتم من خلال تقنية ال Bluetooth إرسال إشعار للجهاز المرتبط به لينبه المريض بحدوث النوبة، كما ستتم إضافة ميزة ربط التطبيق المرتبط بالـ Wi-Fi ليتم إرسال إشعار أيضًا لأجهزة ذويه المرتبطة عن طريق استخدام التطبيق نفسه وربط الأجهزة بالمريض المخصص ليحصلوا على تحديثات مستمرة له.

دمج شريحة GPS

ولتسهيل وصول الأهل للمريض سيتم دمج شريحة GPS يتم ربطها مع تطبيق Google Maps أو مع تطبيق القراءات لتسهيل وصولهم ومعرفة مكانه قبل حدوث النوبة ليتمكنوا من مساعدته بالوقت المناسب، كما تعمل الباحثة على تضمين بالون قوي وصغير يحيط برأس المريض لحمايته أثناء النوبة مماثل للبالون الذي يتم منه تصنيع إطارات الدراجات الهوائية، ويتم نفخه لمدة عشر دقائق يبدأ عن طريق حساس الحركة قبل السقوط ويتم إعادة البالون لوضعه الطبيعي بعد مضي العشر دقائق لاحتوائه على جهاز الـ Portable Air Compressor Mini Tire Inflator بميزة حساس للنفخ ولسحب الهواء.

كما سيتضمن الجهاز مؤقتاً يتم تشغيله حين تبدأ النوبة بأمر من خاصية الـ Bluetooth المُضمنة بجهاز الـ EEG لترسل بعد مضي خمس دقائق تنبيه للطوارئ ومقدمي الرعاية الصحية مُضمن داخل التنبيه (موقع المريض المُحدد بشريحة الـ GPS، والقراءة الحالية للموجات الكهرومغناطيسية مع شرح موجز لتشخيص الحالة مُضمن مسبقًا بملفات المستشفى) وذلك بعد إضافة خاصية استقبال التنبيهات لهذا الابتكار في برنامج ملف المريض الإلكتروني المعتمد بالمملكة، والذي سيساهم بإذن الله في وصول هذه المعلومات في الوقت المناسب مما يسمح بتلقي المريض الرعاية الطبية اللازمة في حينها.

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